Reality-TV-Queen Tara feiert ihren Geburtstag

Dass Tara Tabitha nicht auf den Mund gefallen ist, wissen wir bereits seit „Saturday Night Fever - So feiert Österreichs Jugend“. Die TV-Formate haben sich freilich im Laufe der Jahre ein wenig verändert, so macht Tara mittlerweile bereits auch Deutschland unsicher und war schon in Formaten wie „Das Dschungelcamp“ und „Ex on the Beach“ zu sehen.