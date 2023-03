Korosec: „Machtspiele zulasten der Patienten“

„Mit 65 ist man heute noch jung“

Eine Antwort auf den Fachkräftemangel ist laut Korosec „die Anpassung des faktischen Pensionsalters an das gesetzliche“. Aktuell arbeiten Männer im Schnitt bis 61, das eigentliche Pensionsantrittsalter ist aber 65. Um Menschen länger in der Arbeit zu halten, seien Arbeitgeber gefordert. „Aber auch die Arbeitnehmer müssen Bereitschaft zeigen, sich weiterzubilden.“ Was dringend abgeschafft gehöre, ist die Aliquotierung der Pensionen.