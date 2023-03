Große Enttäuschung über Ende von Musikschule

Eingliederung in das öffentliche System für Schulerhalter keine Option

Dieses Mehr wäre laut Land nur möglich, wenn aus der privaten Initiative eine öffentliche Musikschule wird. Für Hof und Weber keine Option, weil der Schulerhalter dennoch viel dazu zahlen müsse und die alternativen Lernmodelle der JSBM damit Geschichte seien. „Bei uns gibt es keine Pflichtprüfungen. Jeder, der Freude am Musizieren hat, kann kommen“, so Weber. Sie vergleicht die JSBM mit Waldorf- oder Montessori-Schulen: „Die haben ja auch ihre Berechtigung.“