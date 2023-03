Skifahrer prallte gegen Mast einer Schneelanze

Weiterer Unfall in Ellmau

Eine 20-jährige Deutsche fuhr mit ihren Skiern auf einer rot markierten Piste talwärts. Zur selben Zeit fuhr ein 42-jähriger niederländischer Staatsbürger auf derselben Piste am rechten Pistenrand talwärts. Aus derzeit unbekannter Ursache prallten die beiden zusammen und kamen dabei zu Sturz. Die Pistenrettung führte die Erstversorgung der verletzten Personen durch. Bei dem Unfall zog sich die 20-Jährige schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus St. Johann i.T. eingeliefert. Der 42-jährige Niederländer erlitt erhebliche Verletzungen.