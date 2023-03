Eigene Ehefrau geschlagen, bedroht und ausgeraubt

Seit 2017 habe er ihr immer wieder Gewalt angetan, trägt der Staatsanwalt am Donnerstag im Landesgericht die Anklage vor: Ohrfeigen, Schläge, Tritte, Kratzer. In einem Fall riss durch einen Schlag das Trommelfell, in einem anderen hielt er ihr ein Messer gegen den Kopf und verlangte Geld. Und in einem Fall, Ende November 2022, erlebten Polizisten das Aggressionspotenzial des Mannes direkt vor Ort: „Ich mache Frau kaputt“ hörten die Beamten neben weiteren Todesdrohungen, als sie damals zu dem Fall von häuslicher Gewalt gerufen wurden und eine Wegweisung aussprachen. Die Wortwahl des Angeklagten bestätigten die Polizisten auch als Zeugen.