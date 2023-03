Freude über erstes Fohlen des Jahres in Piber

Vater des kleinen Pferds ist übrigens der 20-jährige Schulhengst „Conversano Allegra“. Ganz nach alter Piber-Tradition wird das Fohlen erst im Alter von sechs Monaten einen Namen erhalten. In den nächsten Wochen wird sich das Tier gemeinsam mit seiner Mutter in eigenen Boxen und Ausläufen an das Leben in Piber gewöhnen können. Bei den Fohlenerlebnistagen im März gibt es die Möglichkeit das Erstgeborene und die weiteren Fohlen, die in den nächsten Wochen zur Welt kommen, zu erleben und zu beobachten. Bereits mit Anfang April werden die ältesten Fohlen mit Ihren Müttern in den für BesucherInnen zugänglichen Gestütsinnenbereich umsiedeln. Dort können die kleinen Fohlen im Anschluss täglich von 09:00 bis 17:00 Uhr besucht werden.