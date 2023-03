ÖVP vergibt vor Wahl viele neue Posten beim Land

Davor war er allerdings knapp zwei Jahre als Referent im ÖVP-Landtagsklub beschäftigt. Das sorgt bei der SPÖ für Kritik. „Einmal mehr wird eine Leitungsfunktion mit einer Person aus dem Umfeld der ÖVP besetzt. Und das noch dazu in einem so heiklen Bereich wie dem Grundverkehr und noch vor der Wahl. Die ÖVP kennt keinen Genierer, ihren Machtrausch auszuleben“, sagt SPÖ-Landwirtschaftssprecherin Karin Dollinger. Neben dem Grundverkehrsbereich werden aktuell vor allem im Gesundheitsressort die Karten neu gemischt. Aktuell ist die Geschäftsführung in den Landeskliniken ausgeschrieben, die „Krone“ berichtete.