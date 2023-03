Mordalarm in Wien ++ Fall Leon: Vater festgenommen

In Wien-Liesing ist es gestern Abend zu einem tragischen Mordfall gekommen. Ein 22-Jähriger soll dabei auf seine Mutter (54) eingestochen haben. Und: Im Fall des sechsjährigen Leon, der tot in der Kitzbühler Ache gefunden wurde, steht nun der eigenen Vater unter dringendem Mordverdacht. Das sind die Top-Themen bei den Krone NEWS am Mittwoch, dem 1. März 2023. Durch die Abend-News führt sie Moderatorin Conny Winiwarter.