Normalstationen füllen sich wieder verstärkt

1582 coronapositive Patienten haben sich am Dienstag in den heimischen Spitälern befunden, davon 86 auf Intensivstationen. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner, Anm.) lag in Österreich bei 435,8, wobei von den einzelnen Bundesländern Wien mit 639,7 den Spitzenwert erreichte (Stand: 28. Februar). Der Bezirk mit der vom Covid-19-Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) ausgewiesenen höchsten Inzidenz betraf das Burgenland - in Oberpullendorf kamen umgelegt auf 100.000 Einwohner 852,1 bestätigte Corona-Infektionen. Die gegenwärtige Situation relativiert sich allerdings, wenn man sich Lage vor einem Jahr vor Augen führt. Am 28. Februar 2022 wurden über 20.000 Neuinfektionen verzeichnet, die Sieben-Tage-Inzidenz betrug damals 2073,4 Fälle je 100.000 Einwohner und vor allem lagen 2435 Personen mit einer Corona-Infektion in den Krankenhäusern, wovon 189 intensivmedizinisch betreut werden mussten.