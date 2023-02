Wagenknecht schockiert mit Vergewaltigungs-Aussage

Die aufgrund ihrer streitbaren Aussagen zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine immer wieder in Kritik geratene Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht sorgte am Montag mit einer brisanten Äußerung für Unmut. Konkret äußerte sie sich zu Vergewaltigungen ukrainischer Frauen durch russische Soldaten - und löste damit eine massive Kontroverse aus. In sozialen Netzwerken gab es am Dienstag Tausende von Reaktionen.