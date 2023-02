Märchen geht weiter: Zu Gast bei Trimmel

krone.tv zu Besuch beim Kapitän der Überraschungsmannschaft der aktuellen Bundesligasaison in Deutschland: Union-Star Christopher Trimmel spricht mit sportkrone.at-Chef Michael Fally beim Interview im Stadion an der Alten Försterei in Berlin über den Erfolgslauf des Underdogs und die Gründe dafür. „Ja, wir sind sehr eklig, wir nerven“, spricht Trimmel eines der Rezepte für die starke Punkteausbeute an.