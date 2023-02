Flughafenspange lässt die Wogen hochgehen

15 Minuten Zeitersparnis

Konkret soll die Strecke ab dem Portal des Pistentunnels bis Sarasdorf zweigleisig verlaufen und dort dann in die bestehende Ostbahn münden, wo es viergleisig weitergehen soll. Die Fahrzeit werde sich durch die Hochleistungsstrecke zwischen Bruck und Flughafen auf 15 Minuten halbieren, von Neusiedl am See fährt man künftig 30 statt 45 Minuten. Längerfristig soll das Projekt schnellere Verbindungen nach Bratislava (Slowakei) und Budapest (Ungarn) ermöglichen. „Die Flughafenspange kann zu einer Verringerung von Kurzstreckenflügen beitragen“, ist man bei der ÖBB überzeugt.