Barcelona blamiert sich gegen Aufsteiger

El Bilal Touré erzielte vor 15.000 Zuschauern in der 24. Minute das Tor des Tages für den Aufsteiger, indem er das Kunstleder wuchtig unter die Latte hämmerte und Barca-Goalie Marc-Andre ter Stegen keine Chance ließ. Der Stürmer aus Mali besiegelte damit die erst zweite Niederlage bzw. den achten Gegentreffer von Barcelona in dieser Liga-Saison. Für die Mannschaft von Trainer Xavi geht es nun am Donnerstag weiter mit dem Halbfinalspiel gegen Real in der Copa del Rey.