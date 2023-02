Christoph Waltz verzweifelt an Airline-Hotline

Er habe das Gepäckstück „in kindlichem Vertrauen“ aufgegeben - „inzwischen aufgegeben im Wortsinne“ - und es seitdem nicht wieder gesehen, so der Österreicher zur „Süddeutschen Zeitung“. Er habe den Koffer am 16. Dezember 2022 vor einem Flug von München nach Berlin aufgegeben, nachgeliefert werden sollte das Gepäck am 30. Dezember 2022 mit Flug LH 1934.



Waltz ist derzeit in der neuen Serie "The Consultant" (siehe Video oben) zu sehen.