Streit eskaliert: Frankreich-Star tritt zurück

Beim jüngsten Vorbereitungsturnier in der Heimat hatte Renard noch bei den Siegen über Dänemark (1:0) und Uruguay (5:1) sowie dem Remis gegen Norwegen (0:0) durchgespielt. „Ich liebe Frankreich mehr als alles andere, ich bin nicht perfekt, weit davon entfernt, aber ich kann das derzeitige System nicht länger unterstützen, das weit von den Anforderungen des höchsten Niveaus entfernt ist“, sagte Renard in einer Erklärung in den sozialen Medien.