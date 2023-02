Rapid: Die „Höchststrafe“ ist nicht vergessen

„Die erste Elf habe ich noch nicht im Kopf“, wird Rapids Trainer Barisic am Sonntag in Wolfsberg auch wieder nach seinem Gefühl aufstellen. „Aber der Leo wird spielen ...“ Gemeint ist Leo Querfeld, der unter der Woche seinen Vertrag bei Rapid bis 2025 verlängert hat. „Das hätte ich nicht gemacht, wenn ich das Gefühl hätte, im Sommer weg zu müssen“, betont der 19-Jährige. „Aber ich habe gelernt, dass man im Fußball nicht vorausschauen kann.“ Nicht einmal er. „Ich habe in seinem Alter noch keinen Spieler erlebt, der so professionell ist“, schwärmt Barisic. „Es ist wichtig, dass das Thema aus seinem Kopf draußen ist. Aber wenn er sich so weiterentwickelt, werden ihn viele Klubs rauskaufen wollen.“