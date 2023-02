Palfinger: Kein Verzicht auf Russland-Geschäft

Man habe seine russischen Ableger nach Beginn des Ukrainekriegs in eine „autarke Organisation“ überführt, so Klauser. „Wir berichten die Zahlen, wir schicken keine Finanzierungen hin, keine Daten hin, keinen Support hin“, fügte Finanzchef Felix Strohbichler an. „Die agieren im Prinzip wie ein Unternehmen, an dem wir als Eigentümer zwar die Eigentumsrechte haben aber nicht aktiv steuern und hoffen natürlich darauf, dass sich diese Situation löst.“