Verprügelt oder gestürzt? Trunkenbold im Spital

Viele böse Worte sind am Abend in einem Lokal in Bischofstetten im Bezirk Melk gefallen. Zwei Männer (42 und 54) waren, wohl begünstigt durch ihre Alkoholisierung, in Streit geraten. Es wurde im Gasthaus gestritten, später auch davor. Handgreiflichkeiten habe es aber keine gegeben, wie Zeugen bestätigen.