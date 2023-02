EL-Aus für Salzburg ++ Eva Pinkelnigs Silber-Jubel

Enttäuschung beim FC Salzburg nach dem Aus in der Europa League, Österreich jubelt dank Eva Pinkelnig über die erste WM-Medaille in Planica und Formel 1-Weltmeister Max Verstappen ist bei den Testfahrten in Bahrain das Maß aller Dinge - das und noch mehr sind Ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Freitag, dem 24. Februar.