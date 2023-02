Schleierwasserfall - Naturschauspiel im Zillertal

Nun am Steig wieder hinunter zum Spielplatz und hier gleichbleibend hinab zur Brücke. Die wird überquert, jetzt orientieren wir uns vorerst an „Hart Kirche“. Auf dem Steig – und in der Folge auf einem Zufahrtsweg – geht es in dem Abschnitt hinunter. Bei der alten Eiche links halten und später in der Kurve mit dem Spiegel den Zufahrtsweg links verlassen. Jetzt leitet ein Steig weiter hinab bzw. in den Wiesen hinüber zum Ausgangspunkt („Naturlehrpfad“, „Almdiele“).