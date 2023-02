„Uns haben Mut und Überzeugung gefehlt“

Andreas Ulmer (Salzburg-Kapitän): „Vor allem in der ersten Hälfte haben wir zu wenig Entlastung geschafft, wir waren immer nur kurz in Ballbesitz. In der zweiten Hälfte war es besser, vielleicht hat aber auch Roma nicht mehr so viel fürs Spiel gemacht. Wir sind nur zu wenigen Möglichkeiten gekommen, aber auf so einem Niveau muss man aus ganz wenig viel machen. Wir haben unser Pressing nicht auf den Platz gebracht.“