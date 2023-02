Totes Baby entdeckt ++ Verpuffung in Fabrik

Ein Neugeborenes ist Mittwochnachmittag tot in der Wohnung einer 27-jährigen Frau in der obersteirischen Industriestadt Kapfenberg im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag entdeckt worden. Am Donnerstag konnte die tatverdächtige Mutter erstmals befragt werden und gestand die Tat. Die Frau selbst war am Mittwoch aufgrund massiven Blutverlusts in ein Krankenhaus gebracht worden und konnte erst am Donnerstag vernommen werden. Dabei gestand sie, ihr Baby getötet zu haben, weil sie mit der Situation überfordert gewesen sei, so die Ermittler.