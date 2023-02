Werkstatt in Flammen: Opfer landen im Spital

Kurz nach 13 Uhr brach das Feuer in der Schlosserwerkstatt im Keller des Einfamilienhauses aus. Bei Flexarbeiten hatten Funken Sägemehl in Brand gesetzt, das auf dem Boden als Bindemittel diente. Der 28-jährige Österreicher, den den Winkelschleifer bediente, hatte die Werkstatt kurz verlassen. Als er wiederkam, bemerkte er den Brand und versuchte noch, diesen selbst mit einem Gartenschlauch zu löschen, schilderte der Angerberger Feuerwehrkommandant Andreas Perthaler der „Krone“: „Der Hausherr ist aber gleich an seine Grenzen gestoßen.“ Binnen Sekunden breitete sich das Feuer in der Werkstatt aus.