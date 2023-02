Einsatz in Wien: Pistole in Kinderwagen gefunden

WEGA-Einsatz am Mittwoch gegen 2 Uhr nachts am Sachsenplatz in Wien-Brigittenau: Ein Mann soll mehrmals mit einer Faustfeuerwaffe in die Luft geschossen haben. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, flüchtete der Mann (32) in ein Stiegenhaus. Die Waffe versteckte er dort in einem Kinderwagen.