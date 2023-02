Betrug oder Intrige? Freispruch für Intendanten

Eigentümervertreter wollte Rechnungen in bar ausgezahlt haben

Konkret sind die umstrittenen Rechnungen vom Eigentümervertreter ausgestellt. Diese sollen laut Anklagebehörde um 50 Prozent überhöht gewesen sein. Was die Angeklagten, die sich nicht schuldig bekannten, vehement bestritten: „Er war unser einziger Ansprechpartner und alle Entscheidungen, die das Südbahnhotel betrafen, mussten über ihn laufen“, gibt Krumpöck zu Beginn seiner Vernehmung an. Der Mann hätte sich auch massiv in den Festivalbetrieb eingemischt: „Wir waren abhängig von ihm.“