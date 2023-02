Kampf gegen Migration: Mehr Streifen am Brenner

„Keine Einführung von Grenzkontrollen“

„Erklärtes Ziel ist die Bekämpfung von Formen der grenzüberschreitenden Kriminalität, insbesondere die Verhinderung illegaler Migration und die Bekämpfung von Schleppertätigkeiten in beide Richtungen, im grenznahen Raum“, heißt es. Die Maßnahmen werden sowohl in Italien als auch in Österreich nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit umgesetzt.