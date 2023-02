Nach Erdbeben: 170.000 Euro Soforthilfe aus Tirol

Gerade in solchen Katastrophenfällen brauche es internationale Solidarität und zielgerichtete Hilfe. „Viele Tirolerinnen und Tiroler haben bereits mit Geld- oder Sachspenden einen wichtigen Beitrag geleistet. Als Land Tirol stehen wir zu unserer humanitären Verantwortung und beteiligen uns mit 170.000 Euro an der Soforthilfe der Bundesländer“, wird Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) in einer Aussendung zitiert.