Salzburg erwartet in Rom ein echter Hexenkessel!

Früher haben Gladiatoren im Kolosseum für Spektakel gesorgt. Wer heutzutage in der Ewigen Stadt unterhalten werden will, pilgert ins altehrwürdige Stadio Olimpico. In den 1930er-Jahren erbaut, war die legendäre Arena schon des Öfteren Spielstätte der wichtigsten Partien im Weltfußball - und seit 1953 ist es das „Wohnzimmer“ beider Stadtklubs Lazio und AS Roma. Am Donnerstag darf sich Salzburg auf einen echten Hexenkessel einstellen …