Bub stirbt bei Ausflug ++ Putin hält Rede

In Mattersburg ist am Montag ein fünfjähriger Bub bei einem Kindergartenausflug gestorben. Ersten Erkenntnissen zufolge dürften zwei Betreuerinnen dem Kleinen, der an Autismus leiden soll, sogar noch nachgelaufen sein, hätten ihn dann aber aus den Augen verloren. Offenbar sei der Bub hinter einem Hügel verschwunden und über die Straße gelaufen.