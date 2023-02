Illegale Spritztour auf Papas Bike endet mit Sturz

Ohne Licht in der Nacht

Das Problem: Weder durfte der Bursche das Supermoto-Bike überhaupt lenken, noch war dieses für das Fahren auf öffentlichen Straßen zugelassen. Auf der Maschine ist nämlich nicht einmal ein Licht montiert. Bei dementsprechend schlechter Sicht mitten in der Nacht kam das, was kommen musste: Der junge Lenker kam in einer Kurve zu Sturz. Die beiden Jugendlichen hatten aber großes Glück. Sie kamen mit leichteren Blessuren davon. Eine Anzeige bleibt ihnen aber nicht erspart.