„Impfpflicht war aus heutiger Sicht ein Fehler“

Für Muchitsch sei klar, dass die SPÖ derzeit am Stand trete. „Es gelingt uns offenbar nicht, dass all das, was wir als gute, sachliche und vernünftige Oppositionspolitik kundtun, bei den Menschen auch ankommt. Das ist ein Problem.“ Dennoch gibt er sich zuversichtlich: „Ich glaube, der Zeitpunkt wird ganz sicher kommen, wo die Menschen erkennen, dass es eine soziale Politik in Österreich braucht.“