Tottenham-Star Son rassistisch beleidigt

Der englische Fußball-Erstligist Tottenham Hotspur hat rassistische Beleidigungen gegen seinen Stürmer Heung-Min Son in den sozialen Netzwerken öffentlich gemacht und diese scharf verurteilt. „Wir wurden auf die absolut verwerflichen rassistischen Beleidigungen im Internet gegen Heung-Min Son während des heutigen Spiels aufmerksam gemacht“, teilte der Premier-League-Club am Sonntagabend via Twitter mit. Die Spurs gewannen 2:0 gegen West Ham United gewonnen.