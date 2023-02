Bewusstlos im Wald: Nach Notruf wurde Akku leer

Bange Stunden musste am Sonntag eine deutsche Alpinistin im Tiroler Achenkirch (Bezirk Schwaz) durchleben! Die 28-Jährige kam bei einer Wanderung in weglosem Gelände zu Sturz und verlor das Bewusstsein. Nachdem sie erst am Abend (!) wieder zu sich gekommen und ein Abstieg aufgrund ihrer Verletzungen nicht mehr möglich gewesen war, setzte die Frau einen Notruf ab. Unmittelbar danach wurde der Handyakku leer. Sie konnte nicht mehr geortet werden. Eine stundenlange Suche war die Folge!