Diebe in Hotel eingebrochen und Tresore gestohlen

Zwischen Mitternacht und 5.45 Uhr brachten zwei bisher unbekannte Täter am Sonntag in ein Hotel in Hochfilzen ein. Um ins Gebäude zu gelangen, brachen sie gewaltsam eine versperrte Glastür zu der Rezeption des Hotels auf. Drinnen angelangt machten sie sich offensichtlich sofort auf die Suche nach möglichen Diebesgut, so wurden offenbar mehrere Kästen durchsucht. Schlussendlich wurden die Diebe fündig: Sie stahlen zwei Tresore, die sie aus der Verankerung rissen. Mitgehen ließen die Täter auch eine Kellner-Geldtasche und zwei Banktaschen mit Bargeld. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unbekannt.