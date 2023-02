Ein Ringer-Marchl für alle Fälle

Wenn in Paris 2024 die Sommerspiele beginnen, liegt die erste Olympiateilnahme eines Marchl aus Salzburg genau 40 Jahre zurück. Der Walser Ringer Georg nahm 1984 in Los Angeles teil, wurde dort Neunter. Acht Jahre später folgte ihm Bruder Toni, der in Barcelona Sechster wurde und heute AC Wals-Obmann ist. Das gelang Toni jr. und dessen Cousins Florian und Georg junior zwar nicht. Für Simon, den Bruder von Freistil-Trainer Georg und Flo, ist Olympia in Paris aber noch machbar.