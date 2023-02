Bronze für Österreich ++ Salzburg bezwingt AS Roma

ÖSV-Star Marco Schwarz gewinnt Bronze für Österreich bei der Ski-WM in Frankreich, Red Bull Salzburg träumt nach dem Sieg gegen AS Roma vom Europa League Achtelfinale und Fußball-Legende Zinedine Zidane ist der neue Markenbotschafter des Formel-1-Teams Alpine! Das und noch mehr sehen Sie in den „Krone“-Sportnews.