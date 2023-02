„Alles Walzer“++Corona-„Versöhnung“

Nach zwei Jahren Pandemiepause kehrt der Opernball am Donnerstagabend in die Staatsoper zurück. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird ebenso anwesend sein wie Bundeskanzler Karl Nehammer. Richard Lugner bringt US-Schauspielerin Jane Fonda zum Fest. Bei den öffentlichen Auftritten zeigte sich Fonda bestens gelaunt. Einen Walzer wird sie mit Richard Lugner aber nicht tanzen. US-Schauspieler Chris Noth, der „Mr. Big“ in „Sex and the City“ verkörpert, wird als Ehrengast von Rechtsanwalt Tassilo Wallentin empfangen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm. Hunderte Polizisten werden beim Wiener Opernball für die Sicherheit der Gäste sorgen. Spürhunde durchsuchten am Vormittag die Staatsoper auf Sprengstoff ab. Auch für eventuelle Aktionen von Aktivisten sei man gut vorbereitet, versicherten im Vorfeld die Einsatzkräfte.