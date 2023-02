„Ich will junge Menschen vom Handy wegholen“

Den Lehrer-Beruf für TikTok gekündigt

Dabei wollte Linda Baier nicht immer Influencerin werden. Eigentlich ist sie Lehrerin und hat auch in einer Mittelschule in Niederösterreich unterrichtet. Erst während der Corona-Zeit im ersten Lockdown hat sie ihren Plan dann geändert, den Lehrer-Job gekündigt und war von da an hauptberuflich Influencerin. Begonnen hat aber alles schon viel früher - nämlich in Ihrer Kindheit. „Ich bin quasi vor der Kamera aufgewachsen.“, sagt Linda Baier.