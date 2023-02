Bestialischer Tierhasser quält Katze zu Tode

Besorgniserregend

Auch Tierbestatterin Monika Schuster geht der Fall an die Nieren. Zu ihr wurde „Jordan“ gebracht und sie fertigte Fotos für die polizeiliche Anzeige an. „Ich habe sowas in meiner Laufbahn noch nie gesehen. Das ist eine Tat aus purem Hass, es ist mir unbegreiflich, dass man einem Tier so etwas antut. Ich hoffe sehr, dass das aufgeklärt werden kann und nicht noch weitere Tiere zu Schaden kommen.“ so die Badener Tierbestatterin.