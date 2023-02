Michael Douglas: Superhelden „retten Kinoerlebnis“

Rosen streute Douglas seiner Filmpartnerin Michelle Pfeiffer, mit der er für die „Ant-Man“-Reihe erstmals vor der Kamera stand. „Sie ist eine großartige Schauspielerin, aber auch eine tolle Actionfigur“, sagte der 78-Jährige. 30 Jahre war die von Pfeiffer verkörperte Figur im subatomaren Raum verschollen, ehe sie in „Ant-Man and the Wasp“ ihren Mann Pym wieder in die Arme schließen konnte. Im dritten Teil ist dem wieder vereinten Paar kaum Zweisamkeit vergönnt: „Ich hatte gehofft, mehr Zeit als Eheleute in diesem Film zu haben, bevor die Action beginnt“, schmunzelte Douglas.