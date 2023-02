Transfer? Das sagt Sturm-Juwel Amadou Dante

Mit Titelspekulationen und einem Angriff auf Salzburg beschäftigt sich Amadou, der ein Jahr auch an Hartberg verliehen war, dort seine ersten Erfahrungen in der Bundesliga machte, aber nicht: „Mich interessiert immer nur der Sieg im nächsten Spiel. Was dann am Ende rauskommt, werden wir sehen.“ So hält er es auch mit Transferspekulationen um seine Person aus vielen Ländern: „Schön für jeden Spieler, wenn es Interesse gibt. Aber jetzt zählt nur Sturm. Im Sommer schauen wir weiter.“