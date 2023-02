Kleingärtnerin: „Diese Gesetze ruinieren mich!“

Tatana Seiler nimmt Tabletten, leidet an Depressionen, hat große Zukunftsängste. Der Auslöser war das „Wohnhaus“, dass die vierfache Mutter vor fünf Jahren kaufte. Das befindet sich jedoch in einer Kleingartensiedlung und keiner kann oder will helfen. Ihr „Lebensverdienst“ steckt in diesem Haus.