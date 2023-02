Studentin arbeitete nach U-Haft in Volksschule

Was die Geschichte rund um die Frau weiter anheizt: In U-Haft soll sie ausgerechnet dem „Bubi-Bomber“ (24) – jenem Wiener, der von der Grazer Karlau aus Anschläge plante und Bombenbau-Pläne anbot – schöne Augen gemacht haben. Nach ihrer Entlassung blieb sie trotz laufender Ermittlungen in einer Grazer Volksschule in der Nachmittagsbetreuung tätig. Außerdem bietet sie über eine Online-Plattform ihre Dienste als Kindermädchen an.