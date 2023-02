Für den guten Zweck auf Skiern quer durchs Land

Von Niederösterreich, über die Steiermark und Salzburg bis nach St. Anton am Arlberg – was für viele schon mit dem Auto eine wahre Tortur ist, ist für Martin Müller (67) aus Lilienfeld in Niederösterreich eine Herzensangelegenheit. Dabei bewegt sich Müller nicht etwa mit Auto oder Zug fort, sondern baut auf Bretter, die bereits vor 100 Jahren im Einsatz waren: „Ich bin unterwegs mit einem kulturhistorischen Ski, mit dem schon im Ersten Weltkrieg in Italien auf der Marmolata am Gletscher gefahren wurde.“