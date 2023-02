Salzburg hofft auf Ende von K.o.-Phasen-„Fluch“

Unter Jaissle hat Salzburg bisher nur eines von acht Europacup-Heimspielen verloren - Ende Oktober in der Champions League gegen Chelsea (1:2). Mit der AS Roma haben sich die Bullen bisher noch nie gemessen. Gegen den Stadtrivalen Lazio gab es in bisher vier Duellen aber drei Siege, darunter zuletzt 2018 auf dem Weg ins Europa-League-Halbfinale im Viertelfinal-Rückspiel in Wals-Siezenheim (4:1). Salzburgs Europacup-Bilanz gegen italienische Teams steht nach 20 Spielen bei fünf Siegen, vier Remis und elf Niederlagen.