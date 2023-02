Missbrauch: „Videoüberwachung in Kindergärten“

Straftaten gehen mit Überwachung zurück

In Banken, U-Bahnen oder auf der Straße sind Überwachungen ganz normal. Und zeigen Erfolg: So sind Straftaten seit der Überwachung in diesen Bereichen zurückgegangen. Auch die Aufklärung kann erleichtert werden. „Warum also nicht jeden Bereich überwachen?“, fragt sich der Kinderschutzaktivist, der erste Ansprechperson beim Fall des dreijährigen Missbrauchsopfers in Lech ist.