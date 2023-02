Tickets für beschwingtes PaCoRa Trio gewinnen

Róbert Ragan (Violine), Stanislav Palúch (Cimbalom) und Marcel Comendant (Bass) bilden das PaCoRa Trio, das jetzt mit seiner beschwingten Musik die Bundeshauptstadt beehrt: Die drei Virtuosen aus der Slowakei und Moldawien spielen mal Jazz mit Volksmusikelementen, mal Volksmusik in Jazzmanier. Wir verlosen unter allen Abonnenten unseres „Guten Morgen Wien“-Newsletters 1x2 Tickets für das musikalische Highlight am 23. Februar in der Sargfabrik. Wie Sie mitmachen - und dabei die doppelte Gewinnchance nutzen können -, erfahren Sie hier!