Unfälle auf Skipisten forderten vier Verletzte

Gleich zwei Kollisionen wurden am Samstag in Zellberg, im Skigebiet Hochzillertal verbucht. Gegen 10.25 Uhr waren zwei Deutsche, ein 18-Jähriger und eine 51-Jährige auf einer rot markierten Abfahrt zusammengeprallt und dabei zu Sturz gekommen. Wie es dazu kam, ist derzeit noch nicht bekannt. Die 51-Jährige verletzte sich dabei erheblich und musste in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden. Der junge Mann blieb unverletzt.