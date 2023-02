„Zauber-Brille“ führt auf die höchsten Gipfel

Ohne Schweiß auf 1750 Meter Seehöhe

Danach starten wir eine Wanderung auf die Riesneralm – „ich liebe die Natur“. Von der Talstation in Donnersbachwald geht es die Skipiste nach oben bis auf 1750 Meter. Weber kommt ins Schwärmen: „Das Panorama ist ein Traum!“ Ein weiterer Höhepunkt: zwei Wasserfälle („Wir leben in einem so unglaublich schönen Land“). Das Fazit nach den „beiden Kurzurlauben“: „Es war beeindruckend, ich habe das sehr genossen.“