Urlauberschichtwechsel bringt Stau und Wartezeiten

Der Reiseverkehr durch den Urlauberschichtwechsel im Rahmen der Semesterferien hat am Samstag bereits am Vormittag seine Auswirkungen gezeigt und vielerorts Staus und Zeitverluste von bis zu 40 Minuten gebracht. Für die Anreise in Skigebiete braucht man derzeit ebenfalls mehr Geduld.